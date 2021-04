Preminuo policajac povrijeđen kod Kapitola

Kako javljaju američki mediji, povređeni su policajci, kao i osoba koja je izvršila napad.

Osumnjičeni je odmah uhapšen, a dvojica policajaca su prebačena u bolnicu, saopštila je policija Kapitola, prenosi CNN.

Policajac povređen u napadu je umro, kaže šef policije

Jedan od dvojice policajaca povrijeđenih u napadu u petak u blizini zgrade američkog Kapitola preminuo je, saopštila je vršilac dužnosti šefa američke policije Kapitola. Ime oficira nije objavljeno.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021