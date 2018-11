Preminuo načelnik ruske obavještajne službe

"General-pukovnik Igor Valentinovič Korobov, načelnik obaveštajne direkcije Glavnog štaba Ruske vojske i zamenik šefa Generalštaba ruskih oružanih snaga, umro je u 62. godini nakon opasne bolesti", saopštilo je ministarstvo odbrane i izrazilo saučešće njegovim prijateljima i porodici.

Korobov je preuzeo funkciju šefa Glavne obaveštajne službe početkom 2016. godine. Zanimljivo je da se naglo razbolio nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Head of Russian military intelligence GRU Igor Korobov dies — source https://t.co/fUuE6W9cMi © Russian Defense Ministry's Press and Information Department/TASS pic.twitter.com/1HJUu6AxzP

O tom susretu mediji su pisali u oktobru ove godine. Putin je poželio da razmijeni pokoju riječ sa šefom službe koja je razotkrivena nakon niza bizarnih grešaka u Velikoj Britaniji i Holandiji, ali po riječima istraživačkog ruskog novinara Sergeja Kaneva, taj susret nije najbolje završio za Korobova. Čovek je bio toliko potresen da je odmah zatražio ljekarsku pomoć.

👀Hmmm, head of GRU, Igor Korobov, apparently just died of a Putin-related illness.https://t.co/XijfSVU8nN

— Donna (@miladysmama) November 21, 2018