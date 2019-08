Premijerka Danske odbila da proda Grenland, Tramp se oglasio na Tviteru

"Danska je posebna država sa nevjerovatnim ljudima. Ali računajući na stav premijerke Mete Frederiksen koja nije zainteresovana za razgovor o prodaji Grenlanda, odgodiću planirano putovanje za neko drugo vrijeme", napisao je Trump na svom Tviteru.

Prethodno je premijerka Frederiksen poručila kako "Grenlad nije na prodaju", te da je "ideja SAD apsurdna", nakon što je ekonomski savjetnik američkog predsjednika potvrdio da je Vašington zainteresovan za kupovinu tog ostrva.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....

