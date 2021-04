Predstavnica Agencije za lijekove srušila se na konferenciji o prestanku vakcinacije "AstraZenekom"

Preventivno je prebačena u bolnicu i navodno se oporavila, prenosi New York Post.

Na snimku s konferencije zabilježen je trenutak kada Eriksen gubi svijest, dok generalni direktor Danske zdravstvene vlasti Soren Brostrom drži govor. Brostrom je brzo reagovao, a u pomoć su priskočila i trojica muškaraca te su je okrenuli na stranu.

Podsjetimo, Danska je juče donijela odluku kojom je postala prva zemlja u Evropi koja je u potpunosti prekinula vakcinisanje ovom vakcinom. U toj zemlji zabilježena su dva slučaja nastanka krvnih ugrušaka, od kojih je jedan završio smrtno, a radilo se o 60-godišnjoj gospođi.

ICYMI - The head of #Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, collapsed during the press conference announcing the #AstraZeneca discontinuation.pic.twitter.com/gwG6roCiAa

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 15, 2021