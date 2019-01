Predsjednik Venecuele "provozao" amfibiju VIDEO

Sam Nikolas Maduro tokom vikenda je obišao dvije vojne baze zapadno od Karakasa, u kojima je pozvao vojnike da ostanu lojalni njegovoj vladi. On je posmatrao vojne vojne vježbe, a vojnicima se obratio sa pitanjem da li kuju zavjeru sa "imperijalističkim" Sjedinjenim Državama, koje je optužio da otvoreno predvode puč protiv njega, prenosi AP.

"Ne, moj vrhovni komandante", povikali su vojnici u glas, a Maduro je odgovorio: "Spremni smo da branimo otadžbinu - u svim uslovima".

Maduro je takođe na društvenim mrežama objavio snimke i slike u društvu vojnika kako bi pokazao da ima podršku vojske. "Patroliramo obalama Puerto Kabelja u amfibijskim tenkovima spremnim za odbranu naše zemlje", napisao je Maduro na svom nalogu. na Tviteru Uz poruku je objavio i snimak na kome se vidi kako se s vojnicima vozi tenkom amfibijom.

Istovremeno, opozicioni lider u Venecueli Huan Gvaido, koji se proglasio za privremenog predsjednika, više puta pozvao je vojsku da okrene leđa vladi aktuelnog šefa države Nikolasa Madura.

Pristalice opozicije takođe su obišle nekoliko kasarni širom zemlje, gdje su vojnicima predali kopije zakona o amnestiji koji je usvojila narodna skupština.

Vojnici i komandanti su uglavnom pocijepali te papire.

Gvaido je proglasio sebe za privremenog predsjednika 23. januara, što je Maduro odmah okarakterisao kao puč u organizaciji Vašingtona.

U međuvremenu su SAD, Kanada, Argentina, Brazil, Čile, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj i Albanija i neke zemlje EU priznale Gvaida, dok Rusija, Bolivija, Iran, Kuba, Nikaragva, Salvador i Turska podržavaju Madura.

The #Venezuela|n general staff marches as a sign of its rejection of #US coup attempts in the country.

Nevertheless, it is known that not only #Maduro is fighting for the army's favor, but also #Guaido. pic.twitter.com/jAFadpk2IB

— Ali Özkök (@Ozkok_) January 28, 2019