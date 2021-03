Predsjednik Ukrajine primio vakcinu AstraZeneca iz Indije

- Vakcinisao sam se protiv koronavirusa. Učinio sam to na prvoj liniji s našim vojnicima kao vrhovni komandant. Isti onaj Oxford/AstraZeneca iz Indije, koji je prvo isporučen Ukrajini i primili su ga milioni ljudi u svijetu. Vakcine će nam dopustiti da opet živimo bez ograničenja - napisao je.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021