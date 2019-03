Predsjednik jedva hoda i govori: Kako Buteflika i dalje vlada Alžirom?

Mnogim Alžircima je neshvatljivo kako državom upravlja njihov 82-godišnji predsjednik, koji se šlogirao prije šest godina i jedva hoda i govori, piše Bi-Bi-Si. Svi su zbog toga bili u nevjerici kada je objavljeno da se Abdelaziz Buteflika kandidovao za peti mandat. Nije se čak ni pojavio prilikom registrovanja za izbore.

Kandidatura Abdelaziza Buteflike je izvela na ulice studente, nastavnike, advokate i novinare koji ne žele da prihvate status kvo i nevidljivog predsjednika.

Mnogi strahuju i da bi moglo da dođe do nestabilnosti ako mu se ne nađe zamjena.

Posljednje Buteflikino obraćanje javnosti bilo je 2014. godine, kada je zahvalio narodu na podršci na izborima. Tada je najavio snažniju podjelu vlasti, jačanje uloge opozicije i garancije za prava i slobode.

Neki su vidjeli taj govor kao znak promjena koje će omogućiti glatku promjenu vlasti, međutim, nije bilo drugih naznaka, a i Alžirci su ga jedva viđali u medijima – kratkim kadrovima na državnoj televiziji viđen je kako dočekuje strane zvaničnike.

Na jednom snimku iz 2016. Buteflika je bio u kolicima, izgledao je slabo i umorno, ali "budno", piše Bi-Bi-Si.

Tek 2018. godine postalo je jasno da njegova partija planira ponovo da ga kandiduje. Pojavio se na otvaranju obnovljene džamije i dvije stanice metroa u prestonici Alžiru. Nekoliko nedjelja kasnije obišao je i Veliku alžirsku džamiju, treću po veličini na svijetu, u čiju su rekonstrukciju uložene dvije milijarde dolara.

Abdelaziz Buteflika nema, međutim, snažne protivnike. Opozicija je duboko podijeljena, a kako je predsjednik stario i fizički slabio, neslaganja unutar vladajuće elite, uključujući i vojsku, paralisala su svaku političku promjenu.

Inače, vladajući Nacionalni slobodarski front vlada ovom sjevernoafričkom zemljom od sticanja nezavisnosti od Francuske 1962. godine.

U nedjelju, predsjednik Buteflika je još jednom ponudio dijalog i ustavnu reformu. Ta ponuda je stigla u vidu pisma koje je pročitao televizijski prezenter.

Ovog puta, novina je to što je najavio da će te promjene voditi do prevremenih izborima na kojima on neće učestvovati.

I dok bi to moglo da omogući mirnu promjenu vlasti, moraće brzo da djela s obzirom na zdravstveno stanje.