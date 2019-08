Žair Bolsonaro, ekstremno desni predsjednik Brazila, izrazio je nadu da će kriminalci “umirati kao bubašvabe na ulicama” kao rezultat strogih zakona koje pokušava da progura, a koji imaju za cilj da spriječe krivično gonjenje policajaca ili civila koji upucaju kriminalne osuđenike.

U intervjuu koji je dao u ponedjeljak, Bolsonaro je rekao da se nada da će Kongres usvojiti njegove kontroverzne planove za širenje takozvane “isključive nepravde”, člana u brazilskom krivičnom zakonu koji neke nezakonite radnje čini dopuštenim.

Aktivisti strahuju da bi to moglo da izazove krvoproliće, ali Bolonsaro smatra da bi to pružilo neophodno “legalno pokriće” za policajce koji koriste smrtonosnu silu u vršenju dužnosti i dovelo do “dramatičnog” smanjenja nasilja.

"Ti ljudi će umirati na ulicama kao buvašvabe i tako treba da bude", rekao je on.

Bolonsaro je istakao da brazilska policija vodi neravnopravnu borbu sa protiv kriminala i da treba da bude “odlikovana za upotrebu oružja”, a ne izvedena pred sud, prenosi “Gardijan”. Prema njemu i građani zaslužuju zakonsku zaštitu ukoliko moraju da koriste smrtonosnu silu braneći svoje živote i imovinu.

Prijedlog zakona je naišao na odobravanje kod predsjednikovih pristalica, ali je je podstako i veliki broj kampanja i protesta.

"U prvoj polovini godine policija je počinila 414 ubistava. To je najveći broj od 2003. godine. Zakon bi ohrabrivao policijsko nasilje i bio pokretač za brutalnost", rekla je Arijel de Kastro Alves, advokatica i aktivistkinja za ljudska prava, piše Blic.

Zvanični podaci kažu da je prošle godinje brazilska policija ubila oko 6.200 ljudi, a 2017. godine 5.225.