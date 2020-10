Predsjednik Azerbejdžana: Putin spasio Jermeniju

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev pozvao je premijera Jermenije Nikolu Pašinjana da zahvali ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu za spas njegove zemlje.

"Kada nam je Pašinjan postavio ultimatum, kada je uvrijedio osjećanja Azerbejdžanaca, on je trebao da bude kažnjen za to. Mi smo to uradili. I neka samo zahvali Putinu što je Rusija još jednom spasila Jermeniju", rekao je Alijev u intervjuu RBK.

On je naglasio da Azerbejdžan više puta obraćao Moskvi sa molbom da utiče na Jermeniju koja "100 odsto" zavisi od Rusije.

"Rusija, kao naš susjed i zemlja koja ima zajedničku istoriju i sa Azerbejdžanom i sa Jermenijom, naravno, igra posebnu ulogu. Ona se zasniva i na istoriji i na saradnji naših naroda, kao i na težini i ulozi Rusije u svijetu i, svakako, u našem region", naglasio je predsjednik, prenosi Sputnjik.