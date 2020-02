Predator za metu imao devetogodišnju djevojčicu iz BiH

Svakog 11. februara obilježava se Dan sigurnijeg interneta, a organizacija “Save the Children” odlučila je podijeliti priču o devetogodišnjoj djevojčici kao primjer i upozorenje na situacije koje se svakodnevno ponavljaju u našem društvu, a koje treba spriječiti.

Djevojčica Sara ima devet godina i odlična je učenica, kćerka i drugarica. Iako zna da je premlada, redovno koristi društvenu mrežu Fejsbuk, baš kao i većina njenih vršnjaka. Njeni roditelji to znaju, te zato prate njene aktivnosti na internetu, za svaki slučaj.

Sara je uživala u korištenju interneta sve dok nije počela primati uznemirujuće poruke. Nepoznati muškarac poslao joj je sliku muških genitalija, koja je navodno objavljena na Facebooku, te na kojoj su jasno vidljivi njeni komentari. Djevojčica se prepala i, iako je znala da ona nije komentarisala takvo nešto, zapitala sebe šta će se dogoditi kada njena porodica, nastavnici i prijatelji vide tu sliku.

Odlučila je potražiti pomoć odraslih i rekla im je šta se događa, a oni su zatim kontaktirali policiju, koja je zatim preko IP adrese pronašla muškarca koji je slao poruke djevojčici. U pretresu kuće osumnjičenog policija je pronašla nekoliko kompjutera, hard diskova, DVD-ova, telefona i drugih uređaja. Ubrzo je otkriveno da je u kući privremeno boravila druga osoba u vrijeme kada su poslane poruke i da je za to koristila zaplijenjenu opremu. Osumnjičeni je bio u bijegu kada je policija izvršila pretres kuće, ali uhapšen je na graničnom prijelazu dok je pokušavao napustiti zemlju.

Nažalost, ovo nije izmišljena vijest, scenarij ili vijest iz inostranstva. Ovo je stvarni slučaj koji se dogodio u jednom gradu u Bosni i Hercegovini, gdje je policija izvršila istragu i utvrdila da Sara nije jedina žrtva ovog muškarca. Osim Sare, na meti je imao još petero djece, a za sve to osuđen je na četiri godine i tri mjeseca zatvorske kazne.

Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija uveo je brojne promjene u protekle tri decenije. Uz ogromne prednosti, upotreba IKT otvorila je i ogroman prostor za različite zloupotrebe, od manjih društveno neprihvatljivih ponašanja do najtežih krivičnih djela.

Tačan broj djece koja su doživjela seksualnu eksploataciju ili zlostavljanje nije poznat. Registrovani slučajevi čine samo “vrh ledenog brijega” u poređenju sa stvarnim brojem neotkrivenih slučajeva. Kada se otkriju novi slučajevi, prioritet se daje zaštiti najboljeg interesa žrtve, što obično zahtijeva isključenje javnosti, tako da građani mogu steći pogrešan dojam da u BiH nema seksualne eksploatacije i zlostavljanja u internet okruženju.

Naprotiv, rezultati studija provedenih u BiH ukazuju na to da se djeca suočavaju s ozbiljnim problemima u digitalnom okruženju. Studija provedena na reprezentativnom uzorku djece u BiH u dobi od 12-16 godina pokazala je da je svako sedmo dijete doživjelo neki oblik nasilja u digitalnom okruženju.

Prema tvrdnjama djece, ti problemi su izuzetno teški za njih, a ponekad su čak veći od nasilja u stvarnom svijetu, iako odrasli ne obraćaju dovoljno pažnju na njih i često potcjenjuju te probleme. Djeca pristupaju internetu s različitih uređaja, obično s mobilnih telefona. Većina nije svjesna potencijalnih rizika i ne zna kako se zaštititi u internetskom okruženju. Često dijele svoje i tuđe lične podatke.

Polovina djece uključene u jednu studiju primila je poruke od nepoznatih osoba, a isti broj je prihvatio te nepoznate osobe za prijatelje na društvenim mrežama. Svako deseto dijete prihvatilo je upoznati se u stvarnom svijetu s nepoznatom osobom, odnosno osobom koju je dijete upoznalo samo putem društvenih mreža.

Oni koji bi trebali pružati sigurnost djeci, prvenstveno njihovi roditelji i nastavnici, u pravilu ne posjeduju dovoljno znanja o rizicima u digitalnom okruženju. Neupoznatost roditelja s ovom problematikom ugrožava njihovu kontrolu nad aktivnostima djece na internetu. Sigurnost na internetu takođe nije dio nijednog nastavnog programa, tako da se o toj temi rijetko razgovara u školama. Sve to pokazuje da su djeca u BiH veoma ranjiva dok su na internetu.

S obzirom na to da su upoznate s ovim činjenicama, kao organizacije kojima je misija zaštita djece, UNICEF, Međunarodni forum solidarnosti (IFS)-Emmaus i “Save the Children” osnovale su Konzorcijum BiH, koji provodi inicijativu nazvanu “Prevencija i suprotstavljanje seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju djece putem interneta u Bosni i Hercegovini”. Ovu inicijativu podržava Globalni fond Zaustavimo nasilje nad djecom (End Violence Against Children – EVAC) i ona obuhvata širok raspon aktivnosti u podizanju svijesti o rizicima po djecu na internetu i sprečavanju eksploatacije i zlostavljanja djece putem interneta.

Oprema koja se koristi za prikupljanje dokaza u slučajevima kao što je to ovaj s početka ovog teksta, koja vrijedi više od 100.000 evra, donirana je Policijskoj upravi Federacije BiH i Policiji Distrikta Brčko. Pored nabavke forenzičke opreme, organizacija “Save the Children” organizovala je i specijalističku edukaciju za policijske službenike o upotrebi te opreme.

Putem svojih aktivnosti “Save the Children” takođe radi na jačanju pravosudnih institucija za suzbijanje slučajeva eksploatacije i zlostavljanja djece na internetu, podržava pružatelje internetskih usluga u identifikaciji i prijavljivanju mogućih slučajeva eksploatacije i zlostavljanja djece na internetu i zagovara uvođenje sigurnosti na internetu u redovne školske nastavne planove.