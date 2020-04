Poznato zbog čega u Italiji toliko mrtvih od virusa korona

Manje smrtnih slučajeva od gripa dovelo je do “povećanja baze najugroženijih”, objašnjeno je u izvještaju koji je analizirao podatke iz 19 italijanskih gradova do 21. marta. Ti Italijani su se u februaru našli izloženi korona virusu, što je moglo da poveća razorne posljedice epidemije.

U sjevernim regionima,koji su koji su zabilježili najviše od ukupnih 13.155 smrtnih slučajeva u Italiji, smrtnost starijih od 65 godina u posljednjoj sezoni gripa bila je oko šest odsto niža od prosječnih vrijednosti prethodnih godina. U gradovina centralne i južne Italije smrtnost je bila oko tri procenta ispod uobičajene.

Grafikon uključen u izvještaj pokazao je da su smrtni slučajevi od korona virusa među populacijom starijom od 65 godina do 21. marta dostigli broj smrtnih slučajeva u posljednje dvije sezone gripa i i dalje bile niže od sezone 2016-17. godine.

Ono što je dovelo do toga da ova sezona gripa bude manje smrtonosna od prethodnih su neuobičajeno visoke zimske temperature.

Posmatranje ranijih epidemija gripa u Italiji može objasniti zašto je ona imala daleko više smrtnih slučajeva nego druge zemlje, računajući i Kinu, posebno među najstarijom grupacijom.

Broj smrtnih slučajeva u Italiji juče se popeo za 727 na 13.155. Međutim, broj novozaraženih je generalno stabilan i narastao je za 4.782, čime je ukupan broj inficiranih od izbijanja epidemije 21. februara porastao na 110.574.

The tragic effects of the #COVIDー19 outbreak in #Italy are showing up in demographic statistics. Weekly mortality rates for age groups 65-74, 75-84 and 85+ went above the 95% reference range during the week of March 8-14. Baseline is the average mortality rate in the past 5 yrs. pic.twitter.com/msTTIzrvhf

— Michele Tizzoni (@mtizzoni) March 26, 2020