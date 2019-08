Požari gutaju pluća svijeta

Prašume u brazilskom dijelu Amazonije ove godine pogađa rekordan broj požara, pokazuju podaci državne agencije za svemirska istraživanja.

Institut je podatke prikupljene uz pomoć satelita objavio nedjelju dana nakon što je predsjednik Brazila Žair Bolsonaro otpustio šefa ove institucije zbog iznošenja podataka o sječi šuma.

Požari su doveli i do zamračenja Sao Paola. Dnevna tama koja je trajala oko sat vremena, dogodila se oko 15 časova, nakon što su jaki vjetrovi donijeli dim iz država Amazonasa i Rondonije koje su udaljene od Sao Paola više od 2.700 kilometara.

Najveća kišna šuma na svijetu ključna je u borbi protiv globalnog zagrijavanja.

Konzervatori su okrivili Bolsonara, tvrdeći da je podstakao drvosječe i poljoprivrednike da krče šumu.

A beautiful picture of São Paulo Nightlife.

No. It isn’t.

This is São Paulo at 3pm!

Smoke from the Amazon fire blocked out the sun.

The planets lung has been burning for 3 weeks and I found out today.

Please raise awareness.#PrayforAmazonia #ARMYHelpThePlanet pic.twitter.com/07fnleosEw

— M A Z (@ch1minssi) August 20, 2019