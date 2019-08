Požare u Amazonu organizovalo 70 ljudi

Prema istrazi koju je sprovelo brazilsko Generalno tužilaštvo, najmanje 4,8 miliona američkih dolara je potrošeno na krčenju šuma u Amazonu i Pantanalu, gdje su požari bili najintenzivniji u posljednjih pet godina.

"Postoje sumnje u orkestrirane akcije koje su dugo pripremane za postizanje ovog rezultata," rekla je generalna tužiteljka Rakel Dodž kada se sastala sa radnom grupom tužilaca u Brazilu, koja je pozvana da istraži zločine u Amazoniji.

Federalno ministarstvo takođe istražuje "Dan požara", događaj koji organizuju vlasnici zemljišta i trgovci zemljom, čija je svrha bila "čišćenje šuma" kako bi se kasnije zasadili pašnjaci.

Prema novinarskoj istrazi koju je sproveo brazilski Globo Rural, koji je pristupila službenim dokumentima o Amazonskoj katastrofi, u "Dan požara" u Parau učestvovalo oko 70 ljudi koji su se međusobno koordinisali da proizvode požare.

"Njihov cilj je bio da očiste područje autoputa BR-163, kako bi 10. avgusta pokazali predsjedniku Žairu Bolsonaru da podržavaju njegove planove da olabavi akcije monitoringa životne sredine koju sprovodi IBAMA", objasnio je El Pais.

"U Parau, upozorenja o riziku od požara stigla su iz samog Federalnog javnog ministarstva ... Advokat Paulo de Tarso Moreira rekao je IBAMA-i o kriminalnim planovima. Danima kasnije, međutim, IBAMA je odgovorio da ne može da deluje zbog nedostatka podrške vojne policije Para i zato što su snage nacionalne bezbjednosti, koje su bile pod komandom ministra pravde Serđa Moroa, ignorisale njene zahteve za podrškom".

Tužilac je objasnio da je krčenje velikih površina amazonske šume česta praksa organizovanih kriminalnih grupa koje olakšavaju akumulaciju kapitala za vlasnike zemljišta.

"Protivzakonito krčenje velikih površina zemljišta vrše agenti organizovanog kriminala čak i radi kapitalizacije", rekao je tužilac. „Izgaranje je odraz povećanja krčenja šuma. Paljevina se povećava, jer se poljoprivredna granica širi".

