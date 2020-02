Požar u zgradi u Mumbaju

Posljednji spratovi zgrade, osmi i deveti, su u plamenu, ali vatra nije zahvatila susjedne građevine.

Massive fire at #GSTBHAVAN #MAZAGAON #FIRE Avoid the route... pic.twitter.com/fsRcqrH5EU

Gradska vatrogasna služba napravila je bezbejdnosti kordon, a na terenu se nalazi 16 vatrogasnih vozila i devet cisterni za vodu, prenosi Raša tudej.

Mumbai: A level III fire has broken out in GST Bhavan, in Mazgaon area. Fire fighting operation underway. pic.twitter.com/emwiYKRwyh

