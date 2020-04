Požar u okolini Černobilja i dalje bukti

Dva požara izbila su prije dva dana u zoni oko Černobilja, koja je zatvorena poslije eksplozije u centrali 1986. godine.

Vatrogasci su saopštili da su uspjeli da lokalizuju jedan požar u području površine oko pet hektara, ali drugi i dalje bukti na oko 20 hektara. U gašenju vatre koriste se avioni, prenio je AP.

What is worse than a forest fire? A radioactive forest fire near the #Chernobyl nuclear power plant! pic.twitter.com/JboGdXkJQR

— RT (@RT_com) April 6, 2020