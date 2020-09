Požar je izbio u lučkoj bescarinskoj zoni, a iznad grada se podigao veliki oblak dima. Vojni izvor rekao je da uzrok požara za sada nije poznat.

Na televizijskim snimcima prikazano je kako vatrogasci pokušavaju da ugase požar u luci u kojoj je detonacija 4. avgusta uništila skladišta i betonske silose za žito.

Now #Beirut a fire at the port a month after blast killed 190 people at least; #happeningnow #BREAKING ; video showed workers fleeing fearing another explosion pic.twitter.com/fQkTtK8kQx

— Middle East Center for Reporting and Analysis (@MidEast_Center) September 10, 2020