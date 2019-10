Požar se širi Kalifornijom, naređena evakuacija

Američki mediji navode da je 200.000 ljudi ostalo bez napajanja električnom energijom.

Iz kalifornijskog Odjeljenja za šumarstvo i zaštitu od požara saopšteno je da je vatra, koja se širila usled jakih vjetrova, do danas zahvatila površinu od oko 10.000 ari, prenosi Rojters.

Šerif Okruga Sonoma naredio je obaveznu evakuaciju za Gerzervil u kojem živi skoro 900 ljudi.

"Ako ste u Gejzervil, odmah ga napustite", rečeno je iz biroa okružnog šerifa u Sonomi, dok je vjetar na mahove dostizao brzinu od 120 kilometara na čas.

Lots of spot fires in #Geyserville vineyards from #KincadeFire, walked up to this blaze of wooden equipment pic.twitter.com/lIbdhqwIlv

— Matthias Gafni (@mgafni) October 24, 2019