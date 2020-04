Potresna ispovijest majke čija je tromjesečna beba dobila koronu

Malena Vinter-Rouz Votson smatra se jednim od najlmlađih slučajeva zaraženih korona virusom u Velikoj Britaniji, s obzirom da ima samo 12 nedjelja, a nedavno je njena majka Džejd ispričala tamošnjim medijima kako je utvrdila da je njena kćerkica pozitivna na Covid-19, te kako je izgledao tok bolesti i oporavak.

Džejd Votson iz Lankašira otkrila je da je isprva jedan ljekar tvrdio da njena kćerka nije mogla da se zarazi korona virusom u tako ranom uzrastu, a čak su odbili i da je testiraju.

– To me je jako uznemirilo i to su mogli svi da vide – rekla je ova 27-godišnjakinja, dodajući da je jedan konsultant ipak želio da testira djevojčicu, a ispostavilo se da je majka imala prava i da je zaista potvrđeno prisustvo korona virusa.

Gospođa Votson posumnjala je da je Vinter-Rouz bolesna 2. aprila, kada je primijetila da beba ima visoku temperaturu.

– Kontaktirala sam Hitnu pomoć i savjetovali su me da ostanem kod kuće. Ali u pet ujutru ustala sam da provjerim kako je i postala je zaista vruća, mnogo više nego prije. Nisam morala ni da je pipnem, vrućina je isparavala iz nje. Borila se za dah – objasnila je ona.

Džejd je pozvala Hitnu pomoć, a na ekipu je čekala čak tri sata. Po dolasku u bolnicu beba je odmah testirana, iako je prethodno ljekar u istoj ustanovi tvrdio da bebe ne mogu da dobiju virus.

Dok su čekali rezultati, bebi je provjereno opšte stanje organizma i dati su joj antibiotici kako bi joj spustili temperaturu, no to im nije pošlo za rukom.

-U subotu, 4. aprila, doktor mi je rekao da je Vinter-Rouz pozitivna na korona virus. Bilo je užasno to čuti. Podvrgnuta je parenteralnoj rehidrataciji kako bi povratila izgubljenu tečnost, ali nisu mogli da urade ništa više od toga da joj pomognu – priča ova mama.

Srećom, u naredna dva dana stanje bebice se popravilo, pa je poslata u samoizolaciju sa majkom, dok je 6-godišnji Džejdin sin otišao na neko vrijeme kod oca iz predostrožnosti.

Džejd ne zna gdje je beba i na koji način mogla da dobije korona virus.

– Vinter-Rouz i dalje ima virus, a ne znam da li sam ga ja imala ili ne. Jedini simptom koji imam jeste neprekidna glavobolja, koja ne prestaje čak ni kada uzmem tablete protiv glavobolje – istakla je ona i dodala da joj je najteže pao prizor njene bebe u bolnici, kao i to što nema nikoga ko može da joj pruži podršku usljed mjera društvenog distanciranja.

– Pričalo se da ovaj virus ne utiče na bebe na isti način kao i drugi, ali očigledno utiče, bar na Vinter jeste. Nikada je nisam vidjela toliko bespomoćnu – zaključila je ova Britanka.