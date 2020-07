Potresna fotografija: Sin se popeo na prozor kovid bolnice kako bi se oprostio od majke

Rasmi Suvaiti (73) je preminula prošlog četvrtka, nedugo nakon "posjete" njenog sina.

Na ovaj neobičan, ali i tužan način, Džihad se oprostio od majke.

- Sjedio sam bespomoćno na prozoru sobe intenzivne njege, gledajući njene posljednje trenutke - rekao je za lokalne medije.

- Džihad je najmlađe dijete i bio je jako blizak s majkom, pogotovo nakon smrti našeg oca prije 15 godina. Majka je bolovala od leukemije, a prije nekoliko nedjelja testirana je pozitivno na kovid-19. Kad je saznao za njenu smrt, Džihad je bio veoma uznemiren. Ali sad se čini da se pomirio s tim - rekao je njegov brat Rasmi.

Njegova fotografija pojavila se prošle nedjelje na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. Jedan karikaturista im je čak posvetio i ilustraciju.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020