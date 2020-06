Potpukovnik Sem Endrjus obratio se demonstrantima koji su se u ponedeljak popodne okupili na stepenicama opštine.

Ispred zgrade opštine viđeno je nekoliko oklopnih transportera Nacionalne garde.

This Minnesota National Guard soldier knelt with protesters, telling them his "heart hurts as a human being" after the death of George Floyd.

Endrjus je kleknuo na zemlju i održao kratak govor izražavajući saučešće zbog ubistva Flojda saosećajući sa demonstrantima.

"Žao mi je zbog vašeg gubitka", rekao je, dodajući: "Kao građanin Minesote, žao mi je zbog gubitka Džordža Flojda".

Endrjus je demonstrantima rekao da će se vojnici Nacionalne garde složiti da se povuku iz njihovog vidika.

"Sinoć kada sam razgovarao sa grupom koja se mirno okupila, okupili su se ovdje da bi se čuo njihov glas", rekao je on.

Lt. Col. Sam Andrews addressed the #GeorgeFloyd marchers on the Capitol steps, saying he was going to pull back his soldiers so they wouldn't be an unwelcome presence. The crowd thanked him. A few marchers hugged him.

— Nick Woltman (@nickwoltman) June 2, 2020