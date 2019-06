Potonuo čamac sa migrantima, najmanje osam ljudi poginulo

Turska državna novinska agencija "Anadolija" objavila je da su članovi tima obalske straže spasili 31 osobu i da je u toku potraga za devet nestalih lica.

UPDATE: At least eight people killed as dinghy carrying migrants sinks off Turkey's western coast pic.twitter.com/shFC4grBSS

