Na brodu je bilo oko 70 putnika kada je počeo da se naginje i tone.

Vlasti su saopštile da je spaseno 46 ljudi. Nije poznato koliko se ljudi još vodi kao nestalo.

Shipwreck in northern Brazil leaves at least 13 deadThe wreck of a ship in the north of Brazil, left at least 13 dead, while the search work continues. pic.twitter.com/t6HnYQJRgo

