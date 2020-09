Potomci žrtava nacističkog režima dobiće austrijsko državljanstvo

Nacionalno vijeće Austrijskog parlamenta jednoglasno je odlučilo da se potomcima žrtava nacističkog režima olakša sticanje austrijskog državljanstva.

Odluka je stupila na snagu 1. septembra 2020. godine amandmanom na Zakon o državljanstvu, piše klix.

Potomci žrtava nacističkog režima steći će austrijsko državljanstvo bez odricanja drugog državljanstva, a za to im neće biti potrebna ni potvrda o prebivalištu u Austriji.

Do sada su olakšice postojale samo za one koji su Austriju napustili do 9. maja 1945. godine, što je produženo do 15. maja 1955. godine.

– Pokrajina Beč je svjesna svoje istorijske odgovornosti i već godinama pokreće inicijative da protjerane žrtve nacističkog režima i njihove potomke ponovo poveže sa gradom. Amandman na Zakon o državljanstvu nije samo simboličan gest, nego i način da se prema ljudima koji su protjerani u vrijeme nacional – socijalizma odnosimo s poštovanjem. Na taj način će se ljudima iz cijelog svijeta omogućiti povratak u domovinu koja im je nasilno oduzeta – izjavio je gradonačelnik austrijske prestolnice i predsjednik pokrajine Beč, Mihael Ludvig.

Predsjednik Izraelskog religijskog društva u Austriji i Izraelske kulturne zajednice u Beču, Oskar Dojč smatra da ovaj zakon nije poklon, već formalno ispravljanje nepravde i restitucija državljanstva.

– Ovim zakonom Nacionalno vijeće je učinilo veliki korak u procesu suočavanja Austrije sa svojim učešćem u zlodjelima nacional-socijalista – rekao je Dojč.

Pokrajina Beč se već od početka godine priprema za realizaciju ove odluke.

Zainteresovani za sticanje austrijskog državljanstva po tom osnovu sve dodatne informacije mogu pronaći na ovom linku.