Potez muškarca sve oduševio: Ušetao u stanicu i natjerao policajce da mu salutiraju

Atmosfera je napeta, ali se izdvojio i jedan simpatičan snimak. Muškarac je ušetao u policijsku stanicu i poklonio osoblju paket sa 500 maski za lice.

Samo im je mahnuo i istrčao napolje zbog potencijalne zaraze. Dvojica policajaca su potrčala za njim, ali, kako ga nisu stigli, samo su mu salutirali.

The video footage of a man's unexpected visit to a police station in east China's Anhui Province on January 27, 2020 has warmed many people's hearts amid #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/2N0BeFVC9y

— CGTN (@CGTNOfficial) January 28, 2020