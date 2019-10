Postoji opasnost da se ponovi migrantska 2015. godina

Njemačka je upozorila danas na mogućnost ponavljanja haotičnog priliva migranata koji je Evropu zetakao nespremnu 2015. godine.

Ministri unutrašnjih poslova EU sastaju se danas u Luksemburgu radi razgovora o migracijama, pošto je Grčka ponovo postala glavni ulaz ka Evropi za izbjeglice od rata i siromaštva na Bliskom istoku, u Aziji i Africi.

"Ukoliko ostavimo sve zemlje na spoljnoj granici EU da se same o sebi staraju, nikada neće doći do zajedničke evropske politike o azilu. Ukoliko toga nema, onda postoji opasnost od ponovne nekontrolisane imigracije kroz cijelu Evropu. Vidjeli smo to ranije i ne želim da se to ponovo desi", rekao je njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer novinarima u Luksemburgu.

U avgustu je u Grčku stigao najveći broj migranata od 2016. godine, kada su EU i Turska potpisale sporazum kojim je značajno smanjen broj dolazaka izbjeglih.

U dokumentu koji je za sastanak pripremilo finsko predsjedništvo EU navodi se da ponovo raste pritisak na pretrpane migrantske kampove na grčkim ostrvima u Egejskom moru.