Posljednji Božić Trampovih u Bijeloj kući

Ornamente na zvaničnom božićnom drvetu u Plavoj sobi dizajnirali su studenti iz cijele zemlje od kojih je Nacionalna služba za parkove tražila da istaknu ljude, mjesta i stvari koje čine njihove države ljepšim, prenosi AP.

"Tokom posljednje četiri godine imala sam čast da putujem u neke od najljepših krajeva naše zemlje i upoznam neke od najsaosjećajnijih i najpatriotskijih američkih građana", rekla je prva dama u pisanoj izjavi.

"Od obale do obale, veza koju svi Amerikaci dijele jeste uvažavanje naše tradicije, vrijednosti i istorije, koje su bile inspiracija za ukrase ove godine", istakla je Melanija Tramp.

Zdravstveni radnici i zaposleni drugih hitnih službi koji su bili na prvoj liniji fronta u borbi s pandemijom koja je ubila više od 266.000 ljudi u SAD i zarazila preko od 13 miliona takođe imaju svoje mjesto na drvetu i drugim ukrasima u Crvenoj sobi.

First Lady Melania Trump has unveiled this year's White House Christmas decorations, as she and her family celebrate their fourth Christmas in office. pic.twitter.com/3FwI3hEfDk

— CBS News (@CBSNews) November 30, 2020