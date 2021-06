Poslije šamara pitanje Makronove bezbjednosti nikad aktuelnije: Ko čuva predsjednika Francuske?

Francuskog predsjednika čuva Bezbjednosna grupa Predsjedništva Republike (GSPR), koja ukupno broji 77 članova.

Iako je zadatak bezbjednosne službe da nivo bezbjednosti predsjednika bude na najvišem nivou, šef francuske države i dalje može sam da odluči da li će se upustiti u neku, prema procjenama, rizičnu situaciju.

"Političari žele da budu više u kontaktu sa ljudima i to je uvijek pomalo rizično ... ali tradicionalno predsjednik radi šta hoće“, rekao je bivši pripadnik bezbjednosne službe predsjednika Fransuke Paskal Bitot-Paneli za "Gardijan".

Makron je nakon napada izjavio da je to samo izolovan slučaj, ali je naglasio da osuđuje svaki vid nasilja, koje je u suprotnosti sa demokratijom. Istakao je da će bez obzira na sve, "nastaviti da ide svuda".

Šta se desilo?

Predsjednik Francuske Emanuel Makron napadnut je tokom posjete departmanu Drom, kada ga je ošamario muškarac, koji je stajao među ljudima koji su pozdravljali predsjednika.

Makron se sastao sa predstavnicima ugostiteljskih objekata i studentima, zbog razgovara o tome kako vratiti život "u normalu nakon pandemije", a u jednom trenutku pružio je ruku da pozdravi jednog čovjeka, kada je on povikao "Dole Makronija" i udario šamar francuskom predsjedniku. Predsjednikova bezbjednosna pratnja brzo je intervenisala, oborila čovjeka na zemlju, i sklonila Makrona na bezbjedno.

Zbog napada su uhapšene dvije osobe. Pretražene su njihove kuće u selu sjeverno od Tan Lermitaža, prenio je ranije BBC.

Muškarac Damien Tarel priznao je tokom saslušanja da je je "udario šefa države" i da ga je vrijeđao, rekao je javni tužilac Alek Perrin.

French President Emmanuel Macron was slapped across the face by a man during a trip to southeast France on Tuesday. Macron approached a barrier to shake hands with a man who slapped the 43-year-old across the face in the village of Tain-l´Hermitage in the Drome region. pic.twitter.com/tk8VYwMo5m

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 8, 2021