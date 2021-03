Poslije ove vakcine mnogo ljudi je dobilo osip: Šta je "kovid ruka" i ima li razloga za strah?

Crveni osip na ruci, odnosno mestu uboda ili takozvana "kovid ruka" sve je češća reakcija na Moderninu vakcinu.

Časopis The New England Journal of Medicine objavio je brojne fotografije kako izgledaju različiti slučajevi osipa. Ipak, ljekari su naglasili da strah od osipa ne daje razlog da se osoba ne vakciniše.

Dr Šerli Či, dermatolog, primijetila je osip kod svojih pacijenata.

- Sve reakcije bile su na Modernu, a stručnjaci nisu sigurni zašto ta vakcina izaziva ovakvu reakciju - reklo je Či, prenosi 6abc.

Ona tvrdi da je reakcija normalna, i da nema razloga da neko odustane od vakcinacije zbog straha od osipa.

Doktorka Či je naglasila da ukoliko bilo ko primeti sličan osip na ruci, samo treba što prije da se obrati svom ljekaru.

Osip se u određenim slučajevima javlja tek osam do 10 dana poslije primanja doze.

- Nekoliko mojih pacijenata imali su ovu vrstu odloženog tipa reakcije. Jednom od njih se na mjestu upoda pojavio otok i osip tek deset dana poslije vakcinacije - rekla je Či.

Ona kaže da se crvenilo jednostavno leči antihistaminima ili ponekad steroidnim antiinflamatornim lijekovima. Glavno je javiti se doktoru na vrijeme.