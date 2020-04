Poslao pismo: Kim se zahvalio radnicima koji rade na izgradnji “idealnog socijalističkog grada”

Dok cijeli svijet prati dramu vezanu za Kimovo zdravlje koje je navodno ozbiljno nakon operacije, državne novine Rodong Sinmun pišu da je poslao pismo radnicima koji rade na modernizaciji grada Samjijon, jednom od najambicioznijih razvojnih projekata u Sjevernoj Koreji.

Kim se navodno zahvalio radnicima koji rade na izgradnji “idealnog socijalističkog grada”. U ovom gradu se rodio Kimov otac Kim Džong Il koji je ranije vladao zemljom. Grad će doživjeti potpuni preobražaj, dobiće nove željezničke stanice, električnu i telekomunikacijsku infrastrukturu i stotine novih zgrada.

Samjijon se nalazi u podnožju “svete planine” Paektu, a Kim je ovdje često dolazio.

Pismo sjevernokorejskog lidera radnicima, kao i njegova službena komunikacija sa stranim liderima, malo su utišali glasine o tome da je on zapravo na smrtnoj postelji. Kina i Južna Koreja, ali i američki predsjednik Donald Tramp, smatraju da u spekulacijama nema istine.

Pojavili su se i izvještaji da je Kimov poznati voz viđen u odmaralištu u kojem se navodno oporavlja nakon “kardiovaskularne procedure”. Voz je stigao 21. aprila.

Međutim, CNN navodi da to ništa ne govori o Kimovom zdravstvenom stanju te da sjevernokorejski lider preferira putovati avionom, dok voz koristi kao formalni način putovanja, javlja RT.

#breaking Satellite images show what is likely North Korean leader Kim Jong Un's train at his compound in Wonsan. This doesn't prove or disprove anything about his health. But for context, Kim usually prefers to fly to Wonsan. A train is a far more formal/solemn way to travel. pic.twitter.com/5w9iJwqh9J

— Will Ripley (@willripleyCNN) April 25, 2020