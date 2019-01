Poslanika tukli letvom dok nije pao u nesvijest FOTO

Bremenska policija je navela da je do napada došlo juče popodne u centru grada.

"Imjući u vidu poziciju žrtve, verujemo da se radi o politički motivisanom činu", saopšteno je iz policije. Navedeno je i da su službe bezbednosti nadležne za tu vrstu pitanja pokrenule istragu.

AfD je objavila sliku svog poslanika u nesvijesti u bolničkom krevetu. Njegovo lice na slici je krvavo i natečeno, s dugom i dubokom posekotinom na čelu.

Prema navodima AfD, Magnica su napala tri maskirana čoveka. "Udarali su ga letvom dok se nije onesvijestio a onda su nastavili da ga šutiraju", saopštila je AfD i dodala da je napad prekinuo jedan građevinski radnik koji se tu zadesio.

Jedan od lidera AfD Jerg Mojten optužio je napadače da su Magnica "tukli skoro do smrti" i rekao da je "uznemiren" zbog slučaja.

Prošlog četvrtka je detonacija eksploziva u kanti za smeće teško oštetila prostorije AfD u Saksoniji, jednom od uporišta te desničarske partije, a policija je i taj napad nazvala politički motivisanim.

AfD je od izbora 2017. najveća opoziciona partija u Nemačkoj. Trenutno uživa podršku nešto manje od 15 odsto građana.

