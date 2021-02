Porodica dječaka s dresom od vrećica tvrdi: Mesi nije ništa napravio za njega

Ahmadi je postao poznat nakon što je njegov brat objavio fotografije malenog dječaka kako igra fudbal u Mesijevom dresu napravljenom od najlonskih vrećica, a sve je kulminiralo na utakmici u Dohi.

Naime, Barcelona i saudijski Al Ahli igrali su prijateljsku utakmicu prije koje je Murtazi na terenu zagrlio legendarnog fudbalera.

"Govorio sam mu kako želim ostati igrati s njim. Kazao mi je da idem s ocem, ali ja nisam razumio njegov jezik. Tada sam bio presretan", prisjeća se Ahmadi.

Porodica malog dječaka se nadala da će svi dobiti azil u Španiji, ali ističu da Mesi u Dohi nije uradio ništa za Murtazija pa je za njih počela prava drama kada su se vratili kući.

A little boy in Afghanistan put on a Messi shirt made out of a plastic bag.

Then he met his hero.

But this is no simple feel-good story ▶️ pic.twitter.com/p9C8P9NrIJ

