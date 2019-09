Poplave u Teksasu: Najmanje četiri osobe stradale, spasioci na terenu

Najmanje četiri smrtna slučaja povezana su posljedicama tropske oluje Imelda, koja je poplavila dijelove Teksasa i Luizijane, prenosi AP.

Poslije povlačenja vode zvaničnici su počeli procjenu koliko je kuća i automobila poplavljeno.

Obilne kiše su prestale tek u četvrtak uveče na jugu Teksasa, ali se upozorava stanovništvo na moguće poplave na sjeveru te američke države, kao i u Arkanzasu, Oklahomi i Luizijani jer se te države nalaze na putanji oluje.

