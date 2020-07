Poplave i na sjeveru Japana: Preporučena evakuacija za više od 3,6 miliona ljudi

Najjači pljuskovi pogodili su Nagano i Gifu u centralnom Japanu, ali su nabujale rijeke pričinile veću štetu u više japanskih gradova.

Voda je nanijela mulj i polomljene grane, a najoštećenije su kuće u blizini rijeka i putevi.

Japanske vlasti preporučile su evakuaciju za više od 3,6 miliona ljudi širom zemlje. Evakuacija još nije obavezna, a ne zna se koliko ljudi se trenutno odlučilo na takav korak.

Na jugu zemlje i dalje su u toku akcije spašavanja, a traga se za 14 nestalih osoba.

Rescuers combing through the remains of houses hit by flooding and landslides in Japan after heavy rainfall left at least 50 people dead or missing on the southern island of Kyushu. Further thundery downpours are expected in the region. pic.twitter.com/jJuMvmFBPn

— BBC Weather (@bbcweather) July 8, 2020