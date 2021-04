Ponovo problemi u Sueckom kanalu

Neimenovani izvor rekao je da je Suecki kanal obavijestio kompanije da je tanker M/T Rumford imao problema sa motorom i da je u pomoć poslao tegljače Tim Hope i Mosaed 3, prenosi Rojters.

TankersTracker je na Twitteru objavio da je brod imao problema, ali se konačno ponovo kreće ka sjeveru.

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) April 6, 2021