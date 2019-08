PONOVO NAPAD U AMERICI: Sedmoro ranjeno u Čikagu

Oko 1.20 noću žrtve su se nalazile u parku kada je nepoznata osoba pucala na njih iz crnog automobila „ševrolet kamaro“, saopštila je policija Čikaga.

​Nakon dvije masovne pucnjave u El Pasu i Dejtonu, u kojima je za 13 sati stradalo najmanje 29 osoba, došlo je do još jedne masovne pucnjave u blizini igrališta u Čikagu, gdje je ranjeno sedam ljudi.

Chicago Police on scene for multiple people shot in the 1200 block of South Richmond. #Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/54w6JPWI1J

— Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) August 4, 2019