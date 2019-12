Pompeo se zahvalio BiH zbog povratka osumnjičenih za terorizam

Pompeo se na "Tviter" profilu zahvalio BiH, ali ohrabrio i druge zemlje da urade isto.

Prva grupa povratnika sa sirijskog ratišta i članova porodica u BiH je stigla u četvrtak, 19. decembra.

We thank #BosniaHerzegovina for repatriating 25 individuals, both foreign terrorist fighters and family members, from Syria. We encourage others to follow and repatriate, prosecute, rehabilitate, and reintegrate their citizens. Great work by SDF for enabling this achievement.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 20, 2019