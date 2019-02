Pompeo objavio mapu na kojoj je Turska podijeljena na dva dijela

Međutim, u video materijalu koji je objavio na mapi svijeta primjećeno je to da je Turska podijeljena na dva dijela.

"Pozdravljamo Austriju, Belgiju, Hrvatsku, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Island, Letoniju, Litvaniju, Luksemburg, Makedoniju, Holandiju, Poljsku, Portugal, Španiju, Švedsku i Veliku Britaniju zbog podrške venecuelanskom narodu i priznanju Huana Gvaida za privremenog predsjednika", napisao je Pompeo, prenosi N1.

We applaud Austria, Belgium, Croatia, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden & UK for supporting Venezuelan people by recognizing @jguaido today as Interim President. pic.twitter.com/g0oYLY7Qq0

