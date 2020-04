Pompeo čestitao Vaskrs: Državni sekretar SAD poslao poruku pravoslavcima

"Svima koji slave želim Srećan Vaskrs! Nadamo se da možete da se radujete u miru i želimo vam topao, blagosloven i zdrav praznik", napisao je Pompeo na svom "Tviter" nalogu.

Pravoslavni hrišćani širom svijeta danas obilježavaju Vaskrs, dan Hristovog vaskrsenja.

To all those who celebrate, Happy Orthodox Easter! We hope you are able to rejoice in comfort and we wish you a warm, blessed, and healthy holiday! pic.twitter.com/fTwRn92Vua

