Pomjeren brod "Ever Given" koji je danima blokirao Suecki kanal

Video objavljen u ponedjeljak na društvenim mrežama pokazuje kako se krma "Ever Givena" okrenula prema obali kanala ostavljajući time slobodan prostor za plovidbu.

I kompanija za pomorske usluge Inchape takođe je obavjestila da je brod pomjeren i kanal oslobođen, prenosi Klix.ba

Dugoočekivano oslobađanje broda izazvalo je proslavu u luci. Brodovi zarobljeni džinovskim brodom gotovo sedmicu su čekali na ove vijesti.

#BREAKING: watch video of the Ever Given, which was previously clogging the Suez Canal and has now been refloated. Good news in #Egypt.pic.twitter.com/6HbkeBpA40

— Steve Hanke (@steve_hanke) March 29, 2021