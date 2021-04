Političar zaboravio da isključi kameru prije sastanka, pa se pred kolegama pojavio potpuno go

Vilijam Ejmos, poslanik liberala koji predstavlja dijelove Kvebeka, viđen je iza radnog stola između zastava Kvebeka i Kanade, a čini se da mu je mobilni telefon prekrio muškost.

Video uživo sastanka je javno emitovan, ali Ejmos u njemu nije govorio. Međutim, on je zaboravio da isključi kameru kad je krenuo da se presvlači, prenosi Sky News.

Liberal MP William Amos flashes the nation by appearing in front of the House of Commons, live, while buck naked. pic.twitter.com/8kcB2gvNV7

— Keean Bexte (@TheRealKeean) April 14, 2021