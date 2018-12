Policija ubila napadača iz Strazbura

Drugi izvor u policiji rekao je da je najmanje jedna osoba ubijena.

Rojters je javio ranije da su se najmanje tri pucnja čula večeras u kvartu Le Meno u Strazburu, gdje je u toku operacija policije.

AFP je javio ranije da je policija prekinula operaciju u kvartu Noedorf nakon što nije pronađen napadač Čerif Čakat koji je 11. decembra ubio troje, a ranio 12 ljudi na božićnom vašaru u centru grada.

#Breaking #France: Suspect Chérif Chekatt 'neutralised’ (i.e. shot or killed) by Police in #Strasbourg (French media)

