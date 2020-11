Policija pucala u otmičara, pa slučajno ubila bebu

U incidentu u kojem je policija otvorila vatru na kamion muškarca osumnjičenog za otmicu smrtno je stradalo jednogodišnje dijete.

Još uvijek nije potvrđeno da li je dječak stradao od metaka koje je ispalila policija.

– Prerano je da bismo znali iz kojeg je tačno razloga policija pucala na vozilo i što se tačno nakon toga dogodilo – kazala je portparolka policije Monika Hudon, a prenosi Gardijan.

Otac oteo svoje dijete?

U četvrtak ujutro policijska stanica u opštini Kavarta Lejksu Ontariju primila je dojavu o mogućem porodičnom nasilju i sumnji da je otac dječaka izvršio otmicu.

Lokalni stanovnik je za Global njuz rekao da su mu žena, njen sin i terapeut pokucali na vrata, tražeći sklonište.

– Neki ljudi su došli u kuću i zatražili sklonište. Pričali su nešto o tome da je otac pobjegao s dječakom – rekao je Tom Decicio.

Policija je ubrzo locirala očevo vozilo. Nakon što su pokušali da ga zaustave, došlo je do sudara između policijskog automobila, kamioneta i još jednog vozila. Tokom tog incidenta kamionet je udario i povrijedio policajca koji je stajao u blizini policijskog vozila.

U tom trenutku su, prema navodima agencije SIU koja sprovodi istragu, trojica policajaca zapucala prema vozilu. Dijete je za vrijeme pucnjave bilo na zadnjem sjedištu kamiona.

SIU continues investigation into shooting death of abducted 1-year-old in Kawartha Lakes #OIS #Canada @OfficerCom https://t.co/6wGLlyFi4D

— Raymond E. Foster (@policeofficer) November 28, 2020

Upucan i otac

– U kamionetu je bio jednogodišnji dječak. Ranjen je tokom incidenta i proglašen je mrtvim na mjestu događaja – saopštila je agencija.

Policijski službenici upucali su i 33-godišnjeg oca dječaka pa je on prevezen u bolnicu “u teškom stanju”. Policajac kojeg je udario kamionet oporavlja se u bolnici u Torontu.

Na slučaju radi sedam istražioca, uključujući dva forenzičara i jednog stručnjaka za saobraćajne nesreće, poručili su iz SIU, prenosi Blic.