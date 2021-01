Reakcija policije tokom jučerašnjih nereda u Vašingtonu razbjesnila je brojne Amerikance, a Njujork post i TRT World objavili su da je policija ispred Kapitola otvorila barikade pristalicama Donalda Trampa, a kao dokaz su objavili i video.

Policija očigledno nije bila spremna za ono što se dešavalo u srijedu, a to je izazvalo bes kod političara koje bi trebala da zaštiti.

"Jučerašnji upad u Kapitol izaziva ozbiljnu zabrinutost za bezbjednost", kazala je predstavnica Zoe Lofgren iz Kalifornije.

The failure of the Capitol Police and Federal Law Enforcement to protect the Capitol of the United States is profound. It is inexcusable.

— Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) January 6, 2021

Snimak objavljen na Tviteru pokazuje nekolicinu policajaca kako se sklanjaju kako bi demonstranti mogli proći.

"Ne mogu da vjerujem šta vidim. Ove policajce treba suspendovati. Kakva povreda dužnosti. Ako se dogodilo ono što sam upravo vidio, onda im treba suditi i doživotno ih zatvoriti", samo je jedan od komenatra na Tviteru.

Drugi video koji je razljutio javnost prikazuje policajca i demonstranta tokom snimanja selfija.

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2

— Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

"Znali su da ljudi dolaze, znali su da će ih biti puno, ali nisu uradili ništa kako bi kontrolisali masu", kazao je za Blumerg njuz bivši pripadnik SWAT-a Timoti Dimof.

Policija se još nije oglasila zbog spornog snimka.