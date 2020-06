Policija objavila video napada: Čamović policajcu zabio nož u vrat

- Ranije ove sedmice jedan od naših službenika uboden je u vrat bez ikakvog upozorenja dok je štitio građane Njujorka. Ovo nije bio slučajni susret - već planirani pokušaj ubistva policajca Njujorka - naveli su iz policije.

Dodali su kako samo pukom srećom ovaj napad nije imao drastično drugačiji ishod.

Earlier this week, 1 of our officers was stabbed in the neck without warning while protecting NYers. This was not a chance encounter—it was a planned assassination attempt on an NYPD police officer.

It's only by sheer luck that this didn't have a drastically different outcome. pic.twitter.com/BG4YO849H4

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 6, 2020