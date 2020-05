Policija muškarcu oduzela Mercedes AMG A45 zbog brze vožnje i zato što ga nije osigurao

S obzirom da je u pitanju model sa skoro 400 "konja", adrenalin je proradio pa je vlasnik odlučio da malo "nagazi". Dodatni problem je bio što vozilo nije bilo osigurano.

Ovakva vožnja nije promakla policiji u Hejvudu, u Engleskoj. Kako je na Twitteru objavila lokalna policijska uprava, vozač je jurio kao da je ukrao automobil, pa su odlučili da ga zaustave.

Ispostavilo se da ga je vlasnik Mercedes kupio prije samo 60-ak minuta, ali i da ga prije vožnje nije registrovao. Vožnja neregistrovanog automobila nije samo neodgovorna i opasna, već i vrlo skupa, a to u ovom slučaju znači oduzimanje vozila.

Policajci su upravo to i učinili, a trenutno se ne zna da li će se preko 20.000 evra vrijedan auto naći pod valjcima bagera i biti uništen ili će se pojaviti na aukciji. U svakom slučaju, sada već bivši vlasnik može da se oprosti od svog automobila.

Ovaj automobil od 0 do 100 km/h stiže za samo 4,2 sekunde prije nego što razvije maksimalnih, elektronski limitiranih 250 km/h.

Driver of this Mercedes was stopped on Friday evening by #GMPSRTT patrol after driving it like he stole it in @GMPHeywood

Driver had just purchased the car only an hour earlier but unfortunately though, he hadn't insured it yet 🤷‍♂️

Veh seized and driver reported.#S165 pic.twitter.com/Cq2QNEzrvr

— GMP Traffic (@gmptraffic) May 18, 2020