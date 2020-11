Policija mu zaplijenila automobil 30 sekundi nakon što ga je kupio

Čim je izašao sa parkinga salona, ponosni vlasnik je svojim novim ljubimcem zamalo udario u parkiran policijski automobil.

Kada su ga policajci zaustavili, ubrzo su saznali da nije osigurao svoj novi „megan“, zbog čega mu je zaplijenjen tek nekoliko minuta nakon što ga je kupio.

Policija okruga Northemptonšir trenutno sprovodi kampanju bezbjednosti na putu, a istraživanja su pokazala da neosigurani vozači češće učestvuju ili izazivaju sudare i prave druge saobraćajne prekršaje.

This vehicle almost has a head on with our motor. The driver then told officers he brought the car 30 seconds ago and for once this was actually true. Unfortunately took his chances not insuring it. And well you all know what happens next.. #Seized #s3812BRANDHAM pic.twitter.com/O5XF3oboGO

— Northampton Hub Specials (@NNSpecials) November 18, 2020