Policija evakuisala stanovništvo zbog šumskih požara VIDEO

Izraelski vatrogasci pokušavaju da iskontrolišu šumske požare u centralnom dijelu Izraela, najviše u šumskim predjelima između Tel Aviva i Jerusalima.

Požari su izbili na granici sa Pojasom Gaze.

Uzroci požara još nisu sasvim jasni, ali je izvjesno da je na granici sa pojasom Gaze nekoliko požara izbilo zbog zapaljivih balona koje su palestinski militanti poslali na izraelsku teritoriju, saopštio je portparol Netanjahua.

🔥Incendiary #terrorism by violent Palestinian rioters along the #Gaza fence is targeting Israeli civilians!

This afternoon, the rioters launched incendiary devices which caused a massive fire in a wheat field near Israeli villages & communities.pic.twitter.com/3yH5B9xAy5

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 15, 2019