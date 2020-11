Velika policijska potjera je u toku nakon što su naoružani napadači otvorili vatru na više lokacija u centru Beča, usmrtivši najmanje tri osobe, a ranili još nekoliko u terorističkom napadu.

Policija je usmrtila jednog od osumnjičenih ubica, identifikovanog kao simpatizera grupe Islamska država, a rečeno je da se traga za još najmanje jednim napadačem koji je na slobodi.

Napade je na šest lokacija, uključujući jedan blizu sinagoge u centru grada, izvelo "nekoliko osumnjičenih naoružanih puškama", rekla je policija u ponedjeljak naveče.

Pucnjava je započela nekoliko sati prije nego što je Austrija trebala ponovno nametnuti "lockdown" zbog koronavirusa, a ljudi u barovima i restoranima uživali su posljednju noć relativne slobode.

Broj ubijenih porastao je na tri osobe, dva muškarca i ženu, rekla je policija.

Gradonačelnik Beča Mihael Ludvig ranije je rekao da je 15 ljudi prebačeno u bolnicu, od kojih sedam teško ranjenih.

Policija je rekla da je policajac takođe povrijeđen tokom napada.

Napadi su započeli oko 20 sati kada su se začuli prvi pucnji u prvom kvartu u centru grada.

Ministar unutarnjih poslova Karl Nehamer rekao je u utorak na konferenciji za novinare da je ubijeni napadač "radikalizovana osoba koja se osjećala bliskom Islamskoj državi".

- Svi znakovi jasno pokazuju da se radi o radikalizovanoj osobi i osobi koja se osjeća usko povezana s ISIL-om – rekao je.

Policija je koristila eksploziv da uđe u stan ubijenog napadača koji je bio "teško naoružan", dodao je ministar.

Nije jasno koliko je napadača bilo uključeno u napad.

U razgovoru za ORF, austrijski lider Sebastijan Kurc rekao je da su napadači "bili vrlo dobro opremljeni automatskim oružjem" i da su se "profesionalno pripremili".

- Naša policija će odlučno djelovati protiv počinitelja ovog gnusnog terorističkog napada – objavio je Kurc na Tviteru.