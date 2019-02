Policija bacala suzavac na demonstrante, pokušali da skrenu sa odobrene maršute

Na ulicama Pariza i danas se okupilo više stotina ljudi na jednoj od sedam rasutih demonstracija, koje se održavaju 14. vikend zaredom u tom gradu.

Marš je počeo kod Trijumfalne kapije, odakle su učesnici prošli ulicama u kojima se nalaze butici “visoke mode”, a potom i studentskim kvartovima.

Proteste, koji su počeli zbog povećanja poreza na gorivo, a prerasli u masovni pokret protiv predsjednika Emnauela Makrona i njegove politike, obilježilo je nasilje.

Kako napomminje AP, ankete i sve manji broj okupljenih na protestima pokazuju da opada podrška javnosti demonstracijama, koje su često prerastale u šokantno nasilje između demonstranata i policije.

Russia? Venezuela?

No. This is today in Paris, France.

Macron’s police use tear gas as thousands of #YellowVests protesters march in Paris for the 14th weekend in a row. #GiletsJaunes pic.twitter.com/na6X6qLFJt

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 16. veljače 2019.