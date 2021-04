Policajka ranjena u napadu nožem

Prema navodima medija, policija je ranila i savladala napadača.

Nisu poznati motivi napada.

Očekuje se da na lice mjesta stigne i francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen koji je na Tviteru napisao da se uputio ka Rambujeu.

#BREAKING: French Police Officer Fatally Stabbed Outside Police Station In Rambouillet Just Outside Paris. The Attacker Has Been Shot And Is Now In Custody. #BreakingNews

Photo Credit: @ArnaudNvx pic.twitter.com/4n4HQ5rxQf

— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) April 23, 2021